Giovane di 23 anni scompare da Savoca: ritrovati auto e cellulare

MESSINA - I familiari di un giovane di 23 anni, Gaetano Golfo, a Savoca (Me) hanno denunciato la scomparsa del loro congiunto. Il ragazzo è residente nella frazione di San Francesco di Paola del comune ionico e i familiari non vedendolo rientrare a casa hanno avvertito i carabinieri. Il sindaco del comune ionico Nino Bartolotta ha affermato: «Non si hanno più notizie del giovane da ieri sera. L’auto è stata ritrovata stamattina in località passo Rina con a bordo il cellulare e un biglietto di saluto alla famiglia. Chiunque abbia notizie attendibili in merito, avvisatemi o informate la stazione carabinieri di Sant'Alessio Siculo».