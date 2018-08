Sanchez, polemiche per tweet in catalano

ROMA, 17 AGO - Il premier spagnolo Pedro Sanchez rimuove la bandiera della Spagna nel suo messaggio in catalano su Twitter per le vittime degli attacchi a Barcellona, poi corregge parlando di un "errore tecnico". Lo riferisce la spagnola Abc. Sanchez ha pubblicato lo stesso testo in castigliano e in catalano. Sulla fotografia, nella parte in basso a sinistra, appare la bandiera spagnola nel messaggio in spagnolo, assente tuttavia in un primo momento nella versione catalana. Un "errore tecnico" secondo fonti governative. Fatto sta che la differenza è stata colta rapidamente dalla rete, e le critiche non si sono fatte attendere. Pochi minuti dopo, Sanchez ha cancellato il suo tweet in catalano e lo ha ripubblicato, questa volta con la bandiera e lo scudo come nella versione spagnola.