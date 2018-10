Ucciso assalitore palestinese a Hebron

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 OTT - Un palestinese che ha assalito con un coltello un soldato israeliano a Hebron (Cisgiordania), ferendolo in modo non grave, è morto dopo essere stato a sua volta ferito a colpi di arma da fuoco dai suoi commilitoni. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Maan che cita fonti mediche locali. L'ucciso è stato identificato nel ventenne Moammar Aref al-Atrash. Da parte sua il portavoce militare israeliano ha riferito che ''un terrorista ha cercato di accoltellare un soldato nei pressi della Tomba dei Patriarchi, ferendolo in modo superficiale. Il soldato ed i suoi compagni hanno reagito sparando e hanno neutralizzato il terrorista''. Negli ultimi giorni la tensione a Hebron fra israeliani e palestinesi è cresciuta in seguito alla decisione del ministro della difesa Avigdor Lieberman di finanziare la costruzione di una trentina di alloggi che estenderanno così la presenza permanente ebraica in città.