Amazon: Bezos, 97,5 mln dlr a senzatetto

NEW YORK, 20 NOV - Jeff Bezos in campo per i senzatetto. Il numero uno di Amazon tramite 'Day One Fund', il suo fondo di beneficienza con una capacità iniziale di 2 miliardi di dollari, stacca un assegno da 97,5 milioni di dollari a 24 associazioni di beneficienza che si occupano di famiglie di senzatetto. Le donazioni puntano a ''sostenere le organizzazioni che lavorano per offrire un tetto alle famiglie'' e aiutarle a tornare a camminare con le proprie gambe, mette in evidenza Bezos.