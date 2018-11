Israele vuole denunciare Airbnb

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 NOV - Il ministro della giustizia israeliano, Ayelet Shaked, sta pensando di citare in giudizio Airbnb - di base a San Francisco negli Usa - che nei giorni scorsi ha annunciato la rimozione dai propri annunci degli appartamenti che si trovano negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Il ministro - hanno riferito i media - ritiene che la decisione di Airbnb violi la legge che vieta discriminazioni in servizi e prodotti in base alla locazione. Per questo ha chiesto al procuratore generale di considerare l'incriminazione della società. 'Human Rights Watch' - in una nota sul suo sito - si è augurata che anche Booking.com possa seguire presto la decisione di Airbnb e che metta fine "all'affitto di proprietà nelle colonie". L'Ong ha detto di aver mappato "139 case affittate da Airbnb nelle colonie, esclusa Gerusalemme est, tra marzo e luglio 2018 mentre Booking.com ne ha 26 a luglio 2018".