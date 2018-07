A Venezia prima mondiale A Star is Born

VENEZIA, 23 LUG - Si terrà alla 75/a Mostra del Cinema di Venezia, il 31 agosto (fuori concorso), la prima mondiale di "A Star is Born", film scritto e diretto da Bradley Cooper, con Lady Gaga. Si tratta dell'atteso debutto alla regia del quattro volte candidato al premio Oscar Bradley Cooper (American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), interpretato, oltre che dalla pop star mondiale, dallo stesso Cooper. La proiezione di A Star is Born - anche co-sceneggiato e prodotto da Bradley Cooper - si terrà venerdì 31 agosto in Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia.