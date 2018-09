Sonia Bergamasco, in scena Primo Levi

PORDENONE, 12 SET - Debutterà mercoledì 3 ottobre, in prima nazionale al Teatro Verdi, 'Ex Chimico. Primo Levi e il suo secondo mestiere', una rappresentazione 'laica', in bilico tra racconto e immedesimazione. La presentazione dello spettacolo è avvenuta stamani con Sonia Bergamasco che ha eccezionalmente concesso alla stampa di seguire alcune prove del suo allestimento scenico. La Bergamasco, attrice e regista, versatile e raffinata interprete, sola in scena restituirà alcune tra le pagine più luminose e sorprendenti di Primo Levi, scrittore ormai tra i più celebrati e letti a livello internazionale. Lo spettacolo è una coproduzione Orlando28 e Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone, nell'ambito del progetto speciale 'Tra letteratura e teatro', curato da Natalia Di Iorio, al via giovedì 20 settembre con 'Una e una notte', firmato da Ennio Flaiano con Maria Paiato, in cartellone per il festival pordenonelegge 2018. (ANSA).