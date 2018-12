Spielberg rilancia Schindler-Fondazione

NEW YORK, 19 DIC - Convinto che nel mondo e nell'America "la presenza dell'odio oggi sia data per scontata" e che "non si faccia abbastanza per contrastarla", Steven Spielberg riporta nelle sale Schindler's List e ridisegna la missione della sua Shoah Foundation creata nel 1994 per raccontare i genocidi della storia mondiale recente. Il regista ha allargato gli spazi della Fondazione presso la University of Southern California. Nuove tecnologie consentono adesso ai visitatori di "conversare" con 16 sopravvissuti a genocidi sulla base di specifici schemi verbali e una lista programmata di 2000 domande. Il 7 dicembre la testimonianza di uno di loro, l'ebreo polacco Pinchas Gutter, è stata presentata alle Nazioni Unite nel quadro delle manifestazioni per i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. Intanto compie 25 anni di Schindler's List. Il film è stato riportato in mille sale a metà dicembre e distribuito gratis nelle scuole e nei college in versione rimasterizzata in 4K, mentre l'originale è su Netflix.