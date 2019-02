Kartell celebra 70 anni con una mostra

MILANO, 19 FEB - Nel 2019 Kartell, una delle realtà più importanti del design italiano, compie 70 anni e li celebra con una mostra al Palazzo Reale di Milano in cui racconta il suo rapporto con il mondo dell'arte. Si intitola proprio 'The art side of Kartell' l'esposizione che aprirà al pubblico il 10 aprile (fino al 12 maggio), nei giorni del Salone del Mobile. "Sono orgoglioso di questa celebrazione - ha commentato il presidente di Kartell, Claudio Luti, a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra -. Abbiamo pensato a un percorso che rappresentasse Kartell in un altro modo, nella sua relazione con l'arte e quindi siamo andati a cercare nei nostri archivi per ripescare quei pezzi realizzati da artisti". Attraverso il percorso narrativo, che include alcuni dei capitoli più importanti della produzione Kartell, la mostra rappresenterà, con il linguaggio delle opere e degli oggetti esposti, il rapporto di collaborazione reciproca tra mondo dell'arte e del design del marchio.