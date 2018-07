Basket: Fiat Torino per Ricerca Cancro

TORINO, 19 LUG - La Fiat Torino scende in campo al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro. Sulle maglie della prossima stagione, in campionato e in Eurocup, campeggerà il logo della fondazione per sostenere l'Istituto di Candiolo. Per raccogliere fondi saranno anche studiate iniziative mirate. Ad annunciare la partnership è lo stesso club torinese. "Sosterremo attivamente le iniziative e le manifestazioni promosse dalla Fondazione, mettendo a sua disposizione lo spettacolo e le emozioni dello Sport adrenalinico per antonomasia", commenta Antonio Forni, presidente della Fiat Torino "La Fiat Torino, quest'anno, dovrà vincere il più possibile e aiutare la nostra Fondazione e l'Istituto di Candiolo a combattere una battaglia ancora più grande", aggiunge Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. "Non posso che essere felice di questa collaborazione che unisce due magnifiche eccellenze del nostro territorio", conclude. (ANSA).