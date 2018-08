Ripescaggi, tra Catania e Ternana guerra senza quartiere

Catania. Ormai è diventato un duello a distanza quotidiano. Botta e risposta senza esclusioni di colpi quella tra il Catania calcio e la Ternana, rappresentata dall'ad Pietro Lo Monaco e dal patron Stefano Bandecchi.

L'Amministratore Delegato rossazzurro ha per la seconda volta replicato a Bandecchi, che in mattinata ha messo sul tavolo presunte inesattezze contenute nelle dichiarazioni riferite dalla prima replica. Così Lo Monaco: «Vorrei ricordare al signor Bandecchi, anzitutto, che ogni parola ha un significato preciso: vale anche per "inesattezze", "azzerare" e "sospendere". Le puntualizzazioni di Bandecchi confermano e non smentiscono le mie parole, perché la grammatica italiana, alla quale io mi affido, è come la matematica: non è un'opinione».

Lo Monaco non ironizza, anzi attacca: «Nello specifico, Bandecchi conferma che nel corso della stagione 2016/17 l'Unicusano Fondi ha subito e scontato una penalizzazione per contributi pagati tardivamente, al di là dei se, dei ma, delle differenti proprietà del club e delle tempistiche riferite dal patron rossoblù ieri e rossoverde oggi. Inoltre, è confermato che Stefano Bandecchi ha fondato un ateneo in Italia, a prescindere da quanto analogamente accaduto in Inghilterra ed in Francia: quest'ultima ulteriore conoscenza sarà per noi magari utile, domani, ma non è attualmente necessaria. Potremmo dire, quindi, che Bandecchi non distingue correttamente tra i suoi legittimi approfondimenti e le mie presunte inesattezze».

Lo Monaco entra più approfonditamente sulle questioni tecniche: «È goffa e quasi inconcepibile, poi, la confusione tra "sospendere" ed "azzerare": la sospensiva ha appunto sospeso, e non certo "momentaneamente azzerato", il giudizio minuziosamente argomentato e stringente della Corte Federale d'Appello che include nel novero delle società "ripescabili" Novara e Catania, sentenza peraltro sostanzialmente incontrovertibile a meno di clamorosissimi e storicamente pressoché inauditi "ribaltoni". Tutto ciò, sul piano dell'equità, vale a prescindere dal verdetto del 7 settembre, che potrà poi incredibilmente azzerare o logicamente confermare un responso chiarissimo emerso in due gradi di giudizio. Chi dice che è tutto incerto fino al 7 settembre? La stessa natura di una "sospensiva" ma anche la… Ternana! Al punto 10) dell'istanza rivolta dalla società rossoverde al CONI per l'annullamento del calendario a 19 del campionato di Serie B, proprio i legali umbri riconoscono infatti questa realtà: "i ripescaggi dovranno seguire la predetta decisione nel merito (quella del 7 settembre, appunto, ndr) come stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport».

«Peraltro, appare giuridicamente palese - rileva Lo Monaco - l'inammissibilità dell'azione della Ternana. Al momento e ad ogni modo, purtroppo e con pesante danno per tutte le società che hanno correttamente richiesto il ripescaggio e che a mio avviso dovrebbero mantenere compattezza in nome della difesa del sistema normativo del calcio, il diritto al ripescaggio è quindi sospeso, grave effetto di una situazione imbarazzante. Conseguentemente, Bandecchi giuridicamente erra e nel merito contraddice la sua società, affermando oggi: "noi avremmo avuto tutto il diritto di essere ripescati ed essere inseriti per l'inizio del campionato". Quanto ad eventuali "piccole dimenticanze da ricordare", resto a disposizione del gentile signor Bandecchi e dei suoi avvocati, per apprendere ogni giorno e non soltanto da lunedì in poi. Non ho bisogno di suggerimenti dai miei legali per prendere una posizione nell'ambito del mio ruolo, credo mi possano bastare la mia esperienza e le mie conoscenze. Terrò certamente conto delle comunicazioni ricevute dai legali e dalle università italiane, inglesi e francesi».