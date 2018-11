De Laurentiis, Cavani?se riduce ingaggio

NAPOLI, 21 NOV - "Cavani al Napoli? L'anno prossimo se ne potrebbe parlare, sempre che Ancelotti sia d'accordo, a patto che il Psg si convinca a darcelo in prestito gratuito o a cederlo a una cifra simbolica, piuttosto che vedergli disputare una stagione mediocre, e che lui si accontenti di un ingaggio di 6-7 milioni". Aurelio De Laurentiis parla del Matador e dell'ipotesi che possa tornare a indossare la maglia azzurra. "L'ho incontrato con piacere al Parco dei Principi - dice - e l'ho trascinato negli spogliatoi, dove ha salutato i vecchi compagni. Ha due figli a Napoli ed è normale che l'Italia e Napoli gli manchino. A Parigi non ti affacci e vedi Capri, vedi la Tour Eiffel e tante altre cose, è una città importante ma non vivibile da protagonista per le strade come a Napoli. Bisognerebbe anche spiegargli - aggiunge - che per noi è importante la filosofia dei 24 giocatori. Alcuni sono voluti andare via perché dovevano sentirsi protagonisti e celebrati attraverso la vittoria dello scudetto che a Napoli non arrivava".