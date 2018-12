Alain Giresse nuovo ct della Tunisia

TUNISI, 14 DIC - L'ex centrocampista della Francia e del Bordeaux, Alain Giresse, è il nuovo commissario tecnico della Tunisia. Lo ha reso noto la Federcalcio tunisina (Ftf) precisando che Giresse ha firmato un contratto rinnovabile sino al giugno 2020, sostituendo l'ex ct Faouzi Benzarti, rimasto sulla panchina della Tunisia per nemmeno quattro mesi, ed esonerato quattro giorni dopo la qualificazione delle Aquile di Cartagine alla Coppa d'Africa delle Nazioni del 2019 (Can). Giresse ha allenato Tolosa, Paris Saint-Germain e il Marocco Far Rabat prima di trasferirsi in Georgia. Poi alla testa di Gabon, Senegal e Mali, quest'ultima nazionale in due occasioni dal 2010 a 2012 e dal 2015 al 2017. Giresse ha lasciato il Mali dopo la sconfitta per 6-0 con il Marocco, che ha impedito alla nazionale africana l'accesso alla qualificazione per la fase finale della Coppa del Mondo 2018.