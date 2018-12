Sci, Kilde vince libera in val Gardena

VAL GARDENA (BOLZANO), 15 DIC - Il norvegese Alekasander Kilde ha vinto con forte vantaggio in 1'56''13 la discesa di coppa del mondo della Val Gardena sui 3446 metri della pista Saslong. Sul podio l'austriaco Max Franz, secondo in 1'56''99, e lo svizzero Beat Feuz, terzo in 1'57''05. Miglior azzurro a sorpresa è stato il giovane Emanuele Buzzi, al momento 1tredicesinmo in 1'57''68. Subito dietro di lui, Dominik Paris in 1'57''85 e Christof Innerhofer in 1'57''88. La gara, con una lunga interruzione, è' stata segnata dalla bruttissima caduta dello svizzero Marc Gisin. L'atleta ha perso i sensi ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano. La coppa del mondo maschile passa ora nella vicina val Badia: domani slalom gigante sulla Gran Risa e lunedì pomeriggio gigante parallelo.