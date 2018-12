Nba: LeBron non basta, Lakers ancora ko

ROMA, 19 DIC - Nella quattro partite della notte Nba spicca la sconfitta dei Los Angeles Lakers, che si sono arresi per 115-110 ai Nets (è la terza sconfitta subita in quattro trasferte): la squadra di Brooklyn ha così intascato la sesta vittoria consecutiva, rinverdendo la serie fatta registrare tre anni e mezzo addietro. Nemmeno LeBron James può ribaltare, con i suoi 36 punti, un verdetto che - sotto certi aspetti - sembra già scritto prima del match. Dall'altra parte D'Angelo Russel, terribile ex con 22 punti e 13 assist, guida Brooklyn a un successo di piombo. Nelle altre sfide della notte italiana i Nuggets di Jokic (32 punti) s'impongono per 126-118 sui Dallas Mavericks, mentre Indiana cede ai Cavaliers che vincono in trasferta per 92-91, con Sabonis e Hood da una parte e dell'altra che si equivalgono: per entrambi 17 punti ciascuno e una prestazione di livello. Ad Atlanta, gli Hawks piegano per 118-110 i Wizards e a Washington non bastano i 29 punti totalizzati da Beal per riuscire a evitare la sconfitta.