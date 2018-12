Un gol di Calapai all'81' regala al Catania una vittoria che vale oro sul campo dei Rieti: la rete del laterale rossazzurro permette infatti alla squadra di Sottil di agguantare - a conclusione del girone d'andata - il terzo posto in classifica e di accorciare il distacco dalla capolista Juve Stabia, fermata ieri sull'1 a 1 a Francavilla dalla Virtus.

A Rieti, i rossazzurri hanno quasi sempre tenuto in mano le redini del gioco ma senza riuscire a pungere sino al poderoso affondo che Calapai ha concluso facendo insaccare la palla in fondo alla rete della porta difesa da Costa. E appena sei minuti prima del gol-partita, il Catania aveva pure rischiato di passare sotto con Maistro che, a pochi passi da Pisseri, ha centrato la traversa. Insomma, una prestazione non brillantissima quella dei rossazzurri, ma sono venuti i tre punti, ed è quello che contava

RIETI-CATANIA 0-1

RIETI (4-3-2-1): Costa; Dabo, Gigli, Gualtieri (dall'83' Criscuolo), Delli Carri; Diarra, Konate, Maistro (dal 76' Tommasone); Vasileiou (dal 71' Venancio), Cericola (dall'83' Todorov); Gondo. A disp.: Chastre; Papangelis, Kean, Di Domenicantonio, Pepe, Migliaccio, Demosthenous. All. Chèu.

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri (dal 46′ Esposito), Ciancio; Biagianti, Lodi, G. Rizzo (dal 65′ Angiulli); Marotta, Curiale (dal 63' Llama), Manneh (dal 76' Brodic). A disp.: Pulidori; Lovric, Scaglia, Vassallo, Mujkic. All. Sottil.

ARBITRO: Miele di Torino.

RETE: all'81' Calapai

NOTE: cartellino giallo per Gondo, Venancio, Aya, Esposito e Pisseri.