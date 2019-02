Catania Calcio, tifosi riabbracceranno Riccardo Gaucci

CATANIA - Le grandi firme del recente passato rossazzurro tutte insieme e solo per una sera. Domani, giovedì, al centro commerciale Le Porte di Catania il dibattito “Il Catania di Riccardo Gaucci, da Taranto alla battaglia al Palazzo” permetterà ai tifosi di abbracciare non solo il presidente che gestì il club dal 2000 al 2004. Hanno assicurato la loro presenza due grandi attaccanti che Gaucci riuscì a portare in Sicilia, cioè Alessandro Ambrosi e Lulù Oliveira. Arriverà in città anche il difensore Gennaro Monaco. Tra gli ex allenatori di quella splendida epoca saranno presenti anche Vincenzo Guerini, che adesso gestisce un'attività di ristorazione al centro di Acireale, e Maurizio Pellegrino.



Si parlerà delle vicende del Catania legate alla promozione in B dopo la finale di ritorno dei play off giocata a Taranto e anche del caso Martinelli e della conseguente battaglia legale che i Gaucci condussero al fianco di Catania e del Catania salvando il titolo di Serie B e costringendo l'allora presidente federale Carraro ad ampliare il numero delle squadre, portandolo fino a 24.