Macron commemora attentati 13/11

PARIGI, 13 NOV - "Tre anni sono passati ma nulla è andato dimenticato. Il 13 novembre è inciso nella memoria dell'intera Nazione, laddove giace ciascuna delle vittime. Non le dimenticheremo mai: ci rammentano la forza di ciò che ci tiene uniti e che non può essere distrutto": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet pubblicato in occasione del terzo anniversario degli attentati a Parigi del 13 novembre 2015, che causarono la morte di 130 persone e oltre 350 feriti tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro della città.