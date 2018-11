Anticorruzione: M5s, no a fiducia

ROMA, 21 NOV - Nessun voto di fiducia su maxiemendamenti: il M5s intende proseguire l'esame in Aula del ddl anticorruzione seguendo la procedura parlamentare, "voto per voto". E' quanto emerge dalla riunione dei gruppi M5s con Luigi Di Maio. Lo stesso capo politico del M5s sarà oggi in Aula.