Sos imprese, con autonomie Roma serie B

ROMA, 20 FEB - "Un regionalismo fai da te inevitabilmente creerebbe un problema di funzioni della Capitale ma anche un problema economico molto concreto. Tutte le grandi nazioni investono sulle loro Capitali, in questo momento non solo non accade in Italia ma il dibattito sulle autonome tende a depotenziare il ruolo della Capitale". Così il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliaventi. A suo parere l'impatto è "grave da un punto di vista pratico, ma ancora più grave da un punto di vista immaginario:avere una capitale di serie B".