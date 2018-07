Alisson al Liverpool, 'Roma nel cuore'

ROMA, 20 LUG - Alisson Becker veste la maglia del Liverpool, che gli dà il suo 'benvenuto' con un 'You'll never walk alone', e il portiere oramai ex Roma saluta la sua ex squadra e i tifosi. Tornato nella notte dall'Inghilterra, dove ha sostenuto le visite e firmato il contratto, Alisson ha postato tre messaggi sui social: due con la maglia della nuova squadra, e uno che lo ritrae in un abbraccio a De Rossi. "Ho trascorso alla Roma due stagioni bellissime: diverse, intense, l'ultima piena di tante soddisfazioni. Le nostre strade oggi si dividono ma voglio ringraziare tutti: la società, tutti i tifosi della Roma che mi hanno spinto a lasciare tutto dentro il campo, e sopratutto i miei compagni di squadra, quelli che hanno vissuto al mio fianco ogni sfida, ogni emozione, e che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno. È stato veramente un onore lottare al vostro fianco ragazzi. Porterò sempre questa squadra e questa città nel mio cuore. Forza Roma".