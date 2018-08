Serie B: nuovo ricorso della Ternana

ROMA, 15 AGO - La Ternana ha presentato un nuovo ricorso al Collegio di garanzia del Coni avverso le delibere del Commissario straordinario della Figc e il calendario di Serie B a 19 squadre. Lo fa sapere il Collegio di Garanzia dello Sport che ha reso noto di aver ricevuto il ricorso dal club umbro che chiede, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere assunte dal Commissario straordinario della Figc, oltre a sospendere l'efficacia esecutiva del calendario relativo al Campionato di Serie B. La Ternana chiede anche "di ordinare alla Lega di B di compiere ogni atto e/o provvedimento necessario a garantire l'integrazione immediata dello stesso con tre simboli in ogni giornata da sostituire con il nome delle squadre ripescate dalla FIGC all'esito della procedura".