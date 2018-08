Premier, primo ko per Mourinho

ROMA, 19 AGO - Prima sconfitta stagionale per il Manchester United di Josè incassa la prima sconfitta stagionale perdendo sul campo del Brighton 3-2. Padroni di casa in doppio vantaggio con un uno-due firmato da Murray (25') e Duffy (27'), prima ma Lukaku al 34' riaccende le speranze dei Red Devils che però si ritrovano di nuovo sotto di due gol poco prima della fine del tempo per un rigore che Gross trasforma. Nella ripresa inutile il forcing degli ospiti che riescono solo ad accorciare le distanze al 94' con Pogba su rigore fischiato per fallo di Duffy. Ma non c'è più tempo per recuperare.