Fabbricini, Pirlo?Porte Nazionale aperte

ROMA, 20 AGO - "Con Andrea Pirlo era stato avviato un discorso. Ho parlato solo una volta con lui, con l'accordo di scambiarci le situazioni contrattuali, ma poi il suo impegno televisivo per la Champions non ci sembrava in linea con le esigenze della federazione, per motivi di opportunità e di trasparenza". Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1 ha commentato il mancato accordo con l'ex azzurro per prendere il posto di vice del ct Roberto Mancini. "C'erano alcune clausole che andavano a toccare i diritti personali che erano in contrasto con la sua presenza in panchina - ha spiegato ancora Fabbricini -, Non sarò certo io però ad aprire o chiudere le porte dell'azzurro, perché per lui la Nazionale è sempre aperta. Quando l'ho incontrato ho capito che lo spessore della persona è anche superiore a quella del calciatore.