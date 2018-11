Samp:Ferrero, anche noi seguivamo Piatek

GENOVA, 20 NOV - "Mi auguro che il derby possa portare un sorriso a tutti i cittadini di Genova, ma sono sicuro che ci rialzeremo". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervenuto a Radio Marte presenta la stracittadina col Genoa in programma domenica al Ferraris. Attese 30mila persone per un appuntamento molto sentito in una città ancora ferita dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi. Il massimo dirigente svela un retroscena di mercato su Piatek, bomber del Genoa: "Derby polacco tra Kownacki e Piatek? La cosa incredibile è che Piatek era la riserva di Kownacki. Li abbiamo visti tutti e due e decidemmo di prendere Kownacki perché per noi era il titolare. Mi auguro che Piatek duri molto tempo, così vedo Preziosi ridere". Quagliarella? "È nel mio cuore, abbiamo un rapporto sereno e dopo le feste ci vedremo. A gennaio decideremo in piena serenità cosa fare: se vorrà rimanere, resterà con noi, se vorrà andare via, lo lasceremo andare. Quagliarella è un campione e per questo non si esaurisce mai".