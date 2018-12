Spalletti, Marotta darà suo contributo

MILANO, 14 DIC - ''Marotta è un professionista importante, sicuramente darà il suo contributo. Ha esperienza e ha la capacità di saper stare sia dentro la stanza dei bottoni, sia nello spogliatoio a contatto con i calciatori''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così l'arrivo in nerazzurro di Beppe Marotta, neo amministratore delegato del club. ''Noi eravamo già nelle migliori condizioni, tutti i professionisti che lavorano nell'Inter mi hanno messo a disposizione tutto ciò che serve per lavorare con grande qualità e con efficienza - ha proseguito -. Per cui si va a sommare quelle che sono le sue caratteristiche, cercando di andare ancora più in là''.