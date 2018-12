Napoli: Ancelotti 'Milik sta bene'

NAPOLI, 15 DIC - "Milik sta bene e sono orientato a dargli l'opportunità. La sua condizione psicofisica è migliorata molto e potrebbe giocare dall'inizio". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida al Cagliari in campionato. "L'unico indisponibile è Mario Rui - ha spiegato Ancelotti -. Meret si è allenato regolarmente, domani può giocare. E' una scelta tecnica". Il tecnico emiliano ha fatto riferimento anche a Callejon, ancora a secco di gol: "Gli chiedo delle cose sul campo - ha detto - che puntualmente esegue alla perfezione. Non ha bisogno per la sua esperienza e per la sua qualità di ricevere tante informazioni. Sa cosa fare. Ora - dice sorridendo - gli chiederò anche di segnare". Sugli altri azzurri, Ancelotti ha spiegato: "Mertens sta bene, è sereno. Ghoulam è stato fuori un anno quindi deve riabituarsi ma sta diventando importante per noi. Sta recuperando totalmente, ma ci serve anche al 50%.