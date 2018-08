Scomparso anziano a Mazara del Vallo

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Da sabato scorso non si hanno più notizie di Vincenzo Bruno, 74enne mazarese. L'anziano, che ha problemi di memoria, si è allontanato ieri mattina dalla sua abitazione di Via Chioggia a Mazara del Vallo e non è tornato. La Prefettura di Trapani ha convocato un tavolo tecnico con Polizia Municipale, carabinieri, vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia e ha attivato le misure di emergenza per le ricerche che continueranno per tutta la notte.