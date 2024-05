A Palermo dove ogni giorno (in media) vengono rubate 13 auto

il dato

I dati della Uil Polizia: nel 2023 dati superiori al 2022 quando furono rubate 4.678 vetture

Un inseguimento di oltre sei chilometri lungo le strade del centro di Palermo che infine ha premiato la pattuglia della Polizia di Stato che è riuscita a tenere testa alle pericolose manovre di un ladro d’auto che si era dato alla fuga utilizzando proprio l’automobile rubata. Dallo stadio, fino al Ponte dell’Ammiraglio, cercando di imboccare divieti di accesso ed altri espedienti, non riusciti, per tentare di far perdere le proprie tracce.

Fenomeno diffuso

Il fenomeno, però, è molto diffuso in città. Cittadini esasperati e finanche gruppi social ove si chiede aiuto. «Si tratta di un problema difficile da smantellare – ha dichiarato Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo – Il furto dura appena pochi minuti, sotto la copertura di «pali» posizionati nei punti strategici. Peraltro i dati, elaborati dal Comune di Palermo e dal Sistema statistico nazionale, confermano le previsioni già espresse dalla Uil Polizia su un aumento in città di tali reati, specie dopo la pandemia».

I dati del 2023