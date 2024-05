Corruzione: indagine Genova nata da inchiesta collegata La Spezia

Adnkronos

Roma, 7 mag. L’inchiesta che ha portato oggi ai domiciliari il governatore della Liguria Giovanni Toti, nasce da una trasmissione di atti per competenza proveniente dalla Procura della Repubblica della Spezia che ha svolto indagini in un procedimento collegato, nell’ambito del quale oggi ‘’è stata data esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip della Spezia’’. Lo spiega la procura di Genova in una nota.

Gli indizi a carico degli indagati sono stati raccolti attraverso intercettazioni, pedinamenti e osservazione, adottate successivamente alla trasmissione degli atti.