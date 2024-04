Marijuana, hashish, cocaina e crack: perquisizioni e arresti dei carabinieri

Palermo

Diverse operazioni di controllo dei militari nel Palermitano

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 12 persone accusate di spaccio e sequestrato 20 chili di stupefacente e 200 piante. A Ciaculli, i militari della compagnia di Piazza Verdi nel corso di una perquisizione in casa di un 32enne, hanno trovato una piantagione con 25 piante di cannabis e quasi 10 chili di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. La coltivazione, con lampade e sistema di aereazione ed irrigazione era abusivamente collegata alla rete elettrica. Per il giovane è scattato l’arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di corrente elettrica.