Scatta allarme nella sede di Riscossione Sicilia: notte insonne per i residenti di via Albanese

Palermo

Sono stati svegliati dal frastuono e dalla voce preregistrata che invitava i dipendenti a evacuare l’edificio

Notte insonne per i residenti di via Enrico Albanese, a Palermo. Intorno all’una è scattato l’allarme antincendio all’interno della sede di Riscossione Sicilia, ente che si occupa della gestione di alcune cartelle esattoriali per conto degli uffici regionali. Sono arrivate le volanti della polizia di stato e i vigili del fuoco. Tanti i residenti che sono stati svegliati dal frastuono e dalla voce preregistrata che invitava i dipendenti a evacuare l’edificio. La via Giovanni Ventura è rimasta chiusa per consentire i controlli. Si stanno facendo le verifiche per stabilire se si trattato di un guasto o se qualcuno abbia fatto scattare l’allarme. Oggi gli uffici di Riscossione Sicilia sono regolarmente aperti.

