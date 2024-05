Mattarella a Roccella,far tacere è contro civiltà e Costituzione

agenzia

Il presidente telefona alla ministra per esprimerle solidarietà

ROMA, 09 MAG – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella per esprimerle solidarietà per quanto accaduto stamattina agli Stati Generali della natalità, sottolineando che: “Voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e con la nostra Costituzione”.

