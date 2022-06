Chiuso riconteggio dei voti a Messina: premio di maggioranza a Basile

Si chiude, dopo 17 giorni dalle amministrative, il riconteggio dei voti a Messina. In dubbio non era la vittoria del sindaco Federico Basile, sostenuto da Sicilia Vera e Prima l’Italia, ma l’attribuzione del premio di maggioranza. Il presidente dell’ufficio centrale elettorale Corrado Bonanzinga ha comunicato che il premio di maggioranza viene assegnato alla coalizione a sostegno del sindaco Federico Basile grazie al 45,12% dei voti ottenuti. Basile potrà quindi contare su 20 consigliere su 32.

"La legge è legge e va applicata, non può essere interpretata - commentano il leader messinese di Prima L’Italia Nino Germanà e la commissaria Daniela Bruno - Eravamo certi fin dal primo minuto che avremmo avuto il premio di maggioranza. Samo felici di aver contribuito, insieme a tutta la nostra squadra, a dare alla città il migliore sindaco in assoluto. La città adesso avrà un sindaco ed una maggioranza solida per lavorare su un progetto serio per cambiare il volto della città".





