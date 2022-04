ROMA, 13 APR - "Penso che ci sia un impazzimento generalizzato, che in un tempo di guerra può determinare che Draghi a un certo punto dica: se volete fare i bambini vi ridò le chiavi". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato a TgCom24. C'è il rischio concreto che Draghi salga al Colle? "Secondo me sì, è già andato a fare un confronto con Mattarella. Può avvenire in ogni momento".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA