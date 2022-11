Ucraina: Conte, su invio nuove armi decida il Parlamento

ROMA, 30 NOV - "Il dl sull'invio di armi all'Ucraina non può essere una routine. Non è più rinviabile un nuovo quadro di intervento. Pretendiamo un passaggio nelle aule parlamentari perchè sia garantito ai cittadini il diritto ad una informazione trasparente". Lo ha detto Giuseppe Conte (M5S) in dichiarazione di voto sulle mozioni sull'Ucraina. "Se il governo vuole perorare una linea guerrafondaia 'armi a oltranza e zero negoziati' venga in Aula a dirlo, a metterci la faccia davanti agli italiani e a far votare il Parlamento", conclude.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA