Pd, firmeremo per il referendum sulla cittadinanza

'Se Fi farà proposte concrete le valuteremo'

ROMA, 04 SET – “Sappiamo che oggi alcune associazioni e reti di nuovi italiani hanno lanciato una iniziativa referendaria, non faremo mancare le nostre firme alla loro iniziativa”. Lo si legge in una Dichiarazione di Marwa Mahmoud (responsabile Partecipazione e Formazione politica) e Pierfrancesco Majorino (responsabile Politiche migratorie e Diritto alla casa) della segreteria del Partito Democratico. “Il nostro Paese – aggiungono – ha bisogno di compiere un grande salto di qualità sul tema della Cittadinanza. Ci vuole una nuova legge coraggiosa e ambiziosa come chiedono da tempo associazioni e movimenti. Se Forza Italia farà proposte concrete le valuteremo”.

