Romeo, ‘se avessimo fatto come Fi tutti addosso a Salvini’

agenzia

Leghista scherza in buvette, avrebbero dato dell'irresponsabile

ROMA, 16 MAG – “Se la Lega avesse fatto solo la metà di quello che ha fatto Forza Italia, avrebbero dato tutti addosso a Salvini dandogli dell’irresponsabile”. Questa la battuta, captata dai cronisti, del capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, mentre parla scherzando in buvette con altri senatori su quanto accaduto in questi giorni in commissione Bilancio con l’astensione di Fi, dopo il voto di fiducia in aula sul dl superbonus, con il sì dei presenti della maggioranza.

