Salvini, un problema se nel centrodestra si preferisce Macron

agenzia

'Io so con chi stare, so cosa scegliere'

VENEZIA, 26 MAR – “La Lega su questo non ha mai cambiato idea. Speriamoche ci sia a Bruxelles il governo di centrodesta che c’è in Italia e nessuno possa mettere veti. Nessuno può dire non voglio la Le Pen e preferisco Macron perché questo non sarebbe utile né all’Italia né all’Europa”. Lo afferma il vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega, a margine dell’inaugurazione del nuovo svincolo autostradale di Bergamo. “Sono sempre fiducioso – spiega Salvini – perché se c’è un’alleanza che funziona in Italia non vedo perché non dovrebbe funzionare in Europa. Se qualcuno di centrodestra preferisce i socialisti e Macron che parla di guerra e Le Pen che parla di pace e lavoro è un problema”. “Io – conclude – so con chi stare, so cosa scegliere e sicuramente la guida di sinistra delle auto solo elettriche, delle bistecche sintetiche e della tassa sulla casa non è la mia Europa. Spero che il centrodestra sia compatto su questo”.

