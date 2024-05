Tajani,sui balneari governo lavora a soluzione in dialogo con Ue

agenzia

'Rispettare le norme senza penalizzare le imprese'

LAMEZIA TERME, 02 MAG – “Il governo sta lavorando per cercare una soluzione in dialogo con l’Unione Europea. Non voglio commentare, lo hanno fatto molti parlamentari italiani, le decisioni del Consiglio di Stato, però bisogna trovare una soluzione, sia pure nel rispetto delle normative comunitarie, che non penalizzi migliaia di imprese che hanno già investito e che hanno dei mutui”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato sullo stop alle deroghe in materia di concessioni balneari, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale in Calabria.

