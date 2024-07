Chiaramonte, l’ex hotel La Pineta sarà recuperato e diventerà la nuova sede dell’istituto alberghiero

Attualità

Ambizioso progetto di cui oggi è stato compiuto il primo passo con la firma del contratto di locazione ad meliorandum tra il Comune e il Libero consorzio

Una epocale azione di recupero e valorizzazione urbanistica per una ricaduta positiva su tutto il territorio provinciale.

L’ex hotel “La Pineta” diventerà la nuova sede dell’Istituto Alberghiero a Chiaramonte Gulfi grazie all’intervento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L’ambizioso progetto, fortemente voluto dalla commissaria straordinaria Patrizia Valenti, è partito questa mattina con la firma del contratto di locazione ad meliorandum tra il Comune di Chiaramonte Gulfi rappresentato dal sindaco Mario Cutello ed il Libero Consorzio ibleo.