Ciclismo, la Granfondo Città di Ragusa sta per partire

Oggi l'apertura del village, domani numerose iniziative a corollario, domenica mattina la gara vera e propria

Tutto pronto per la Granfondo su strada più a Sud d’Italia, promossa dall’Asd Team Nuova Avir e sostenuta dal Comune di Ragusa. Il Città di Ragusa sarà chiamato ad assegnare i titoli regionali di categoria. Il percorso principale è di 119,5 km con un dislivello di 1.793 metri: un tracciato impegnativo, con molte asperità soprattutto nella seconda parte, toccando i 933 metri della sommità del Monte Lauro prima di tornare a Ragusa. Il tracciato medio è invece di 95 km per 1.313 metri.

Partenza e arrivo in piazza Libertà, qui è allestito un grande villaggio espositivo che ospita molti eventi di contorno nell’arco di 3 giorni. L’apertura del village è prevista oggi alle 15. Alle 17,30 l’apertura degli stand con l’inizio delle attività sportive e commerciali all’interno dell’area village. Alle 19,30 ci sarà il music fest, spettacolo musicale con l’esibizione di gruppi dal vivo: The seadix, Elisa Occhipinti, The evergreen band, Little house blues band, area 22 – Acoustic trio, Duettilascio, Orazio Rani. Direttore artistico Angelo Carnemolla, presenta Maurizio Mezzasalma. Domani, dalle 10, apertura segreteria, con distribuzione pettorali e pacchi gara presso la palestra Cesare Battisti in piazza Libertà. Ci sarà ancora la possibilità di iscriversi alla Granfondo e alla Mediofondo.