Comiso, dalle richieste estorsive alle minacce ai genitori: 39enne in manette

Ha aggredito anche i poliziotti che erano intervenuti per contenerlo

Nell’ambito dei routinari servizi di controllo del territorio, nei giorni scorsi, gli agenti di una volante del commissariato di Comiso hanno tratto in arresto in flagranza un trentanovenne comisano, per i reati di maltrattamenti in ambito familiare, minacce, estorsione nonché resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

A seguito di segnalazione, gli agenti della volante del commissariato sono interventi in un’abitazione ubicata in una via centrale di Comiso; giunti sul posto trovavano il trentanovenne che, anche in presenza degli agenti, proferiva delle gravi minacce nei confronti dei genitori, facendo loro delle richieste estorsive. Il trentanovenne commetteva anche il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti intervenuti che riuscivano a contenerlo con non poche difficoltà.