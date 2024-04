Comiso, furto con scasso nella notte

Cronaca

Preso di mira un negozio di dolciumi al corso. Pesanti danni per pochi spiccioli

Furto con scasso ieri sera, intorno alla mezzanotte, in un rinomato negozio di dolciumi nel centro di Comiso nella cosiddetta strada chiamata il corso. A lanciare l’allarme è stata la proprietaria dell’attività commerciale.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato che hanno subito visionato le immagini delle video camere di telesorveglianza di cui il locale è dotato. Attaccato al locale c’è una rivendita di tabacchi che però non è stata toccata anche se l’ambiente è unico con il negozio di dolciumi. Ingenti i danni arrecati al locale ed il tutto solo per una manciata di pochi euro che erano stati lasciati nella cassa.