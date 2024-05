Diversi incendi sul territorio della provincia di Ragusa, situazione critica

Cronaca

Tutte le squadre dei vigili del fuoco in servizio stanno facendo fronte alla complessità del problema

Diversi incendi divampano nel territorio della provincia di Ragusa. A Pagliarello, agro di Scicli, opera la squadra di Modica con il supporto di quella del capoluogo. A Punta Secca-Torre di Mezzo in fiamme il canneto in prossimità dello stabilimento balneare Piper, operano due squadre. Valle dell’Ippari, è stato richiesto un intervento: è stato chiesto alla direzione regionale di dislocare squadre da altri comandi e sta intervenendo una squadra da Palazzolo Acreide. Allo stato non vi sono squadre Aib forestali attive. E’ stato chiesto il supporto dei volontari di protezione civile. Tutto il personale dei vigili del fuoco in servizio impegnato per fare fronte ai diversi incendi sul territorio.

