Il Ragusa calcio ha chiuso una stagione ricca di stimoli e spunti per il futuro

Mister Ignoffo: "Dispiaciuti per non avere centrato i playoff, ma non delusi perché sappiamo di avere animato un grande campionato"

E’ stato un Ragusa generoso, accorto tatticamente, capace di interpretare la partita al meglio, secondo le indicazioni dello staff tecnico. E’ mancato, di fatto, solo il gol alle aquile azzurre di mister Giovanni Ignoffo che sono scese in campo al Fresina di Sant’Agata con piglio volitivo e che hanno subito un goal per l’unico errore commesso in difesa, costato la sanzione del penalty, trasformato da Mincica al 77’ quando ormai sarebbe stato tardi per tentare qualsiasi recupero.