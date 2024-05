Il Ragusa calcio sul campo del Sant’Agata in formazione rimaneggiata

Sport

Mancheranno Cess, Porcaro e Tuccio squalificati, mentre Romano è infortunato

La vittoria in rimonta sulla Gioiese con una rete di Tuccio al 95′ ha permesso all’Asd Ragusa calcio 1949 di conquistare il quinto posto, quindi la zona play off, nel girone I del campionato di Serie D. Ma è costata cara visto che a causa dei cartellini rimediati contro la formazione calabrese domani, sul campo del Sant’Agata Militello, formazione sesta in classifica ad un punto dagli azzurri, resteranno ai box per squalifica Tuccio, espulso per l’esultanza seguita allo splendido gol realizzato all’ultimo respiro, mentre Cess e Porcaro sono stati squalificati per somma di ammonizioni e Vitelli è finito in diffida. Insomma, sarà un Ragusa in formazione fortemente rimaneggiata quella che scenderà in campo al Fresina in terra peloritana. Inizio gara alle 15. In più, come se non bastasse, anche Romano non sarà della partita, dovendo fare i conti con un infortunio abbastanza serio.