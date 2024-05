Appello al Sindaco per viabilità in sicurezza in via Sebastiano Catania

Lo dico

Chi scrive risiede nella sesta municipalità, attraversata dalla via Sebastiano Catania densamente trafficata in quanto collega la parte alta della città alla circonvallazione sul viale Bolano.È una strada a doppio senso di circolazione con vari restringimenti della carreggiata, dall’incrocio con via San Nullo fino all’incrocio con il viale Bolano (circonvallazione), con presenza di varie traverse laterali, presenza di numerosi esercizi commerciali e pubblici uffici (poste, CAF, farmacia, scuola e parrocchia) frequentati prevalentemente da anziani, e infine passaggio a livello.L’Ufficio postale, è di fronte al CAF ed alla farmacia e la strada è priva di marciapiedi e di parcheggio auto. Moltissimi parcheggiano su entrambi i sensi, e ciò determina prevedibili conseguenze per l’incolumità dei pedoni, anche perché c’è chi percorre la strada a velocità sostenuta. Mancano controlli e dissuasori di velocità per gli automezzi. L’autobus urbano espleta il suo servizio con enorme difficoltà e non manca neanche il transito di automezzi pesanti ed autoarticolati.L’incolumità delle persone, specialmente anziani, è molto a rischio, come altrettanto pericolosa è la percorrenza pedonale per giungere alla fermata Metro San Nullo percorrendo la via Sebastiano Catania, priva totalmente di marciapiedi.Noi proponiamo e sosteniamo che tutto ciò si potrebbe evitare o attenuare modificando la percorrenza di questa strada dall’attuale doppio senso a senso unico a scendere e solo dall’incrocio con via San Nullo fino all’incrocio con il viale Bolano. La via San Nullo, che collega attualmente la circonvallazione con via Sebastiano Catania, assolverebbe sufficientemente al collegamento in senso inverso.La modifica della viabilità, nel breve tratto, a parer nostro consentirebbe un maggior scorrimento veicolare e la pedonabilità stradale in assoluta sicurezza, realizzando dei marciapiedi, e qualche posto auto.Tale richiesta è già stata inviata al nostro Sindaco il 31 marzo scorso ma non abbiamo ancora avuto alcun riscontro concreto dal suo Assessore al quale egli avrebbe girato la segnalazione.

