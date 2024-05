A Catania succede anche questo…

Lo dico

Sono un cittadino che percorro tutti i giorni questa strada e vedere la mia Catania trattata così come una pattumiera e violentare ogni sensibilità di chi vorrebbe una città diversa, mi fa tanto male.Sensibilizzare alla raccolta differenziata credo sia già una battaglia persa. Tuttavia incontrare una bombola di estintore tra i rifiuti è da folli.

Succede a Catania in via delle Viole credo al civico 37 considerando che si tratta di una abitazione semi pericolante usata per giaciglio notturno per qualche sventurato o come occultamento di materiale di non facile posizionamento nella raccolta differenziata, li dove il normale senso civico e il rispetto per l’ambiente con scelta saggia ci orienta, per non pensare alla sicurezza di chi passa da lì è messa in serio pericolo per lo scoppio di un estintore messo lì da chi spero non abbia avuto in mente di fare una strage.Per la pericolosità chiedo ai cittadini, amministrazione comunale la immediata rimozione e risalire al legittimo proprietario visto che conserva perfettamente codice e quando serve per fare chiarezza.Spero non lo rifacciano ancora, in tal caso è più semplice chiamare una ditta e non abbandonarlo in giro

