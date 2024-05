Biancavilla: «Paghiamo l’acqua 2 volte, al comune e ai privati»

Lo dico

Sono una cittadina che abita a Biancavilla un paese in provincia di Catania. Il nostro paese è bello abbiamo anche una fontana in Piazza Sgriccio da cui fuoriesce acqua 24 ore al giorno. Un grande vanto per il sindaco! Solo che il Sindaco non si preoccupa se i suoi concittadini abbiano acqua potabile nelle proprie case! Nella nostra zona (Viale dei Fiori e vie limitrofe) manca l’acqua da oltre un mese, questo vuol dire che dai nostri rubinetti non esce una goccia di acqua. Siamo costretti a comprare l’acqua con le autobotti dai privati. Ovviamente noi paghiamo le bollette regolarmente, quindi paghiamo l’acqua per 2 volte, al comune e ai privati. Abbiamo anche fatto una raccolta firme per informare il Sindaco di questa situazione ma ad oggi non è stato fatto nulla. La zona in cui ci troviamo è una zona in cui ci sono tantissime attività commerciali e di ristorazione, che sono costretti a rivolgersi a proprie spese ai privati per comprare l’acqua. Il problema non è la carenza di acqua, perché in alcune zone non distanti da noi, l’acqua arriva tutti i giorni un paio d’ore. Quindi non crediamo alla cantilena del Sindaco che dice “c’è carenza di acqua” visto che in altre zone del paese non hanno questi disagi. Ah dimenticavo… il Sindaco pensa di risolvere il problema mettendo a disposizione un autobotte di acqua, che dopo aver fatto richiesta al comune e dopo aver aspettato tanto tempo (anche 20 giorni) si ha diritto a 2500 litri di acqua, ovviamente che poi sarà addebitata nel nostro conto. Spero tanto che voi possiate darci una mano a far emergere questo problema…la mia voce è la voce di molti cittadini. Siamo stanchi di spendere 60 euro ogni volta per riempire i nostri recipienti anche perchè l’acqua è un bene primario e deve essere garantito a tutti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA